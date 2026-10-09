Attesa per i funerali di "maestra Franca"

C'è attesa a Villanova per avere la possibilità di dare l'addio a Franca Tamagnone, 69 anni, deceduta ieri in seguito ad un investimento avvenuto sulla piazza del mercato da parte di una spazzatrice incaricata di ripulire l'area mercatale dopo lo sgombero delle bancarelle.

Sulla dinamica ancora sono in corso accertamenti. Quando è stata investita, Franca era da poco uscita da casa e si stava recando all'appuntamento dalla pettinatrice che era poco distante. Nonostante una malattia altamente invalidante, la donna aveva mantenuto una sua autonomia grazie ad una sedia a rotelle elettrica che le consentiva di coprire piccole tratte in paese senza accompagnamento.

Fra i primi ad intervenire c'era anche il marito Piero.

Ore di trepidazione per la sua famiglia e per tutto il paese, poi la notizia che nessuno voleva sentire: Franca non ce l'aveva fatta ed era deceduta. Puericultrice affettuosa e professionale con una passione per l'accudimento dei più piccoli, ha lavorato a lungo all'asilo nido comunale Navone, prima come maestra e poi come direttrice. Con il subentro della malattia, la signora Tamagnone ha lasciato il suo ruolo di referente dell'asilo per terminare la sua carriera lavorativa come impiegata all'Anagrafe comunale.

Non ancora stabilita la data dei funerali perché, in presenza di un incidente, l'autorità giudiziaria non ha ancora rilasciato il nulla osta in attesa di concludere tutti gli accertamenti per ricostruire esattamente la dinamica dell'accaduto.