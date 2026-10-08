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Villanova d'Asti

Spazzatrice investe una donna in sedia a rotelle che non sopravvive alle gravi ferite

L'incidente questa mattina durante la pulizia dopo il mercato del giovedì, poco fa la notizia della sua morte

Daniela Peira

Daniela Peira

08 Ottobre 2026 22:45:05

Lutto

Una notizia che sta rattristando l'intero paese di Villanova dove intere generazioni  hanno conosciuta Franca Tamagnone da piccolissimi e le hanno poi a loro volta affidato i loro bambini.

Franca,  mancata poco fa, per tanti anni era stata responsabile dell'Asilo Comunale Navone, punto di riferimento per generazioni di bambini e famiglie villanovesi.

La donna, sulla sua sedia a rotelle, questa mattina si trovava sulla piazza del mercato quando è stata vittima di un tragico incidente: la spazzatrice che stava pulendo l'area dopo il mercato del giovedì, l'ha investita. E' stata ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e un'ora fa è arrivata la conferma del suo decesso.

Fra i primi a lasciare un affettuoso pensiero in sua memoria, il sindaco Roberto Peretti: «Franca da tempo conviveva con una malattia invalidante affrontata con straordinaria forza e dignità. Eppure, anche nell'ultimo incontro che ho avuto con lei, pochi giorni fa, mi ha colpito il suo sorriso: un sorriso sincero, capace di trasmettere serenità e speranza nonostante le difficoltà.

Franca lascia un ricordo prezioso in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne l'umanità, la gentilezza e la dedizione verso i più piccoli.
Al marito Piero, alle figlie, ai nipoti e a tutti i familiari rivolgo le più sentite condoglianze e un forte abbraccio a nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale».

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