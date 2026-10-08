Spazzatrice investe una donna in sedia a rotelle che non sopravvive alle gravi ferite

Una notizia che sta rattristando l'intero paese di Villanova dove intere generazioni hanno conosciuta Franca Tamagnone da piccolissimi e le hanno poi a loro volta affidato i loro bambini.

Franca, mancata poco fa, per tanti anni era stata responsabile dell'Asilo Comunale Navone, punto di riferimento per generazioni di bambini e famiglie villanovesi.

La donna, sulla sua sedia a rotelle, questa mattina si trovava sulla piazza del mercato quando è stata vittima di un tragico incidente: la spazzatrice che stava pulendo l'area dopo il mercato del giovedì, l'ha investita. E' stata ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e un'ora fa è arrivata la conferma del suo decesso.

Fra i primi a lasciare un affettuoso pensiero in sua memoria, il sindaco Roberto Peretti: «Franca da tempo conviveva con una malattia invalidante affrontata con straordinaria forza e dignità. Eppure, anche nell'ultimo incontro che ho avuto con lei, pochi giorni fa, mi ha colpito il suo sorriso: un sorriso sincero, capace di trasmettere serenità e speranza nonostante le difficoltà.

Franca lascia un ricordo prezioso in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprezzarne l'umanità, la gentilezza e la dedizione verso i più piccoli.

Al marito Piero, alle figlie, ai nipoti e a tutti i familiari rivolgo le più sentite condoglianze e un forte abbraccio a nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale».