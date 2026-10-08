Solo il Dna potrà confermare l'identità della persona investita dal treno

Non ha ancora un nome la persona che nel primo pomeriggio di ieri è stata investita sulla tratta ferroviaria Asti-Alessandria vicino alla stazione di Cerro Tanaro.

Un impatto violentissimo con il convoglio in piena corsa che non ha lasciato scampo alla vittima. Sul posto, per ore, la Polizia Scientifica insieme alla Polizia Ferroviaria, ha rilevato elementi che potessero portare all'identificazione della vittima. E una rosa di possibili nomi è uscita ma solo l'esame del Dna potrà dare certezza alle ipotesi degli investigatori.

Fino ad allora non sarà possibile sapere se si tratti di un uomo o di una donna, la sua età e il motivo per il quale si trovava sulla trafficatissima linea ferroviaria.

L'impatto ha provocato l'immediata frenata del convoglio che è restato bloccato per ore. I passeggeri (molti erano studenti di ritorno dalle lezioni) sono stati fatti scendere in aperta campagna dai Vigili del fuoco che li hanno poi accompagnati ai bus sostitutivi. Grande disagio sulla linea per Genova con treni annullati e tratte secondarie verso Acqui Terme.