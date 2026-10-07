Asti, strade al buio nella zona dello stadio: l'illuminazione va in tilt per un formicaio nel quadro elettrico

Negli ultimi giorni sono stati segnalati, ad Asti, numerosi disagi dovuti al malfunzionamento dell'illuminazione pubblica in strada Fortino, via Foscolo, via Cagliero, via Momigliano, via Ariosto e via Monsignor Marello. Criticità concentrate intorno alla zona dello stadio che sono state vagliate dal Comune tramite l'invio dei tecnici. A seguito delle verifiche effettuate, è stata individuata la causa del malfunzionamento: la presenza di un esteso formicaio in corrispondenza del quadro elettrico che alimenta i pali dell’illuminazione pubblica dell’intera zona, con conseguenti danni al contatore e interruzioni del servizio.

Dal Comune fanno sapere che i tecnici sono intervenuti sul posto fin dalle prime segnalazioni, provvedendo alla localizzazione del punto critico, alla sostituzione del contatore danneggiato e agli interventi di disinfestazione necessari. Il primo intervento di disinfestazione è stato effettuato il 6 ottobre e dovrà essere ripetuto, come previsto dalle procedure necessarie a garantire l’efficacia del trattamento, tra circa 15 giorni.

«A seguito degli interventi effettuati, il corretto funzionamento della rete di illuminazione pubblica è stato verificato con esito positivo - spiegano dagli uffici - Tuttavia, considerato che il trattamento di disinfestazione deve essere ripetuto per assicurare la completa risoluzione del problema, non si può escludere la possibilità che si verifichino temporaneamente nuovi malfunzionamenti nel periodo necessario al completamento dell’intervento»

Per questo il Comune invita la cittadinanza a continuare a segnalare eventuali lampioni spenti, interruzioni o altre anomalie dell’illuminazione pubblica, attraverso i canali ufficiali: numero verde assistenza 800 913 737, attivo 24 ore su 24; o attraverso l'applicazione per smartphone "Luce in Città”, disponibile tramite i canali indicati sul sito istituzionale del Comune, sezione “Link utili”.