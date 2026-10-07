«Tanti i problemi di corso Matteotti, ve li elenco uno per uno»

Riceviamo e pubblichiamo.

Da troppo tempo mi ritrovo a sollecitare interventi in una parte di Asti ma nonostante il passare degli anni in corso Matteotti tutto permane. Non posso dire che i problemi non li hanno sentiti abbastanza perché il sindaco e gli assessori di Asti sono gli stessi da una vita.

Quali erano e quali sono tuttora le criticità? Il traffico aumentato dopo la “splendida idea” della pista ciclabile in corso Gramsci crea intasamenti e i mezzi pesanti rumori e sensazione di trovarsi nel bel mezzo di un terremoto dei condomini. I marciapiedi non puliti, la base degli alberi ricettacolo di immondizia, i bidoni strapieni ad ogni ora del giorno e mai lavati. Per non parlare degli ammassi di merce e altro in prossimità dei negozi e di chi vi circola in bici in numero maggiore dei ciclisti in corso Gramsci. Tutto ciò va a discapito degli esercenti, dei residenti, degli utenti delle Poste e di chi come noi anziani deve stare attento anche sui marciapiedi.

La raccolta differenziata è un optional perché quanto viene ammassato in più parti anche nelle vie laterali lo vedo raccogliere tutto insieme e credo che l'operatore non potrebbe fare altrimenti. Sarebbe opportuno verificare il perché non si usino i bidoni condominiali.

A me viene un'idea. Sarà forse che, non essendo censiti da ASP, i soggetti che abbandonano i propri rifiuti non sono dotati di bidoni? Esiste incrocio tra anagrafe e utenti ASP? Questo pezzo di Asti così composito merita attenzione e capacità di fare integrazione riconoscendo diritti e rimarcando doveri; promuovendo una educativa territoriale che educhi al rispetto delle norme senza darne per scontata la conoscenza. Gli incontri tra amministratori e residenti non si usano più tanto ed è un errore. Star chiusi nelle stanze del potere e far finta che tutto va bene è più semplice ma a me dà l'impressione che il malessere della gente sia funzionale a chi governa. Via Cavour nella sua parte finale e piazza Marconi vivono lo stesso degrado e non mi risulta che ci sia un controllo costante ma solo passaggi saltuari e poco dissuadenti. Il Comitato di corso Matteotti aveva presentato un elenco di problemi alcuni anni fa e dato suggerimenti per trovare le soluzioni. L'indifferenza ci ha stremato.

Marianna Comunale, residente nel quartiere di corso Matteotti