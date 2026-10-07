L'omicidio di Tiko, il ragazzo buttato dal terzo piano, il rider sparito: i "precedenti" più gravi

E’ da anni che corso Matteotti campeggia sulle cronache locali e il punto più basso si è toccato con l’omicidio di Adriatik “Tiko” Xhafa, avvenuto nell’ottobre del 2020. L’omicidio più veloce mai registrato ad Asti, fra arrivo, incontro con la vittima, sparo e fuga: tutto questo in appena 40 secondi.

Soprattutto è un omicidio avvenuto in strada: Adriatik si trovava sul marciapiede più o meno a metà del corso e camminava quando Gilmond “Mondi” Metaliu, 42 anni, è arrivato a bordo di un’auto, ha inchiodato in mezzo alla carreggiata, è sceso, ha impugnato la pistola, ha sparato un solo colpo che ha colpito la vittima all’addome, è risalito ed è fuggito. Tutto il corso ha sentito lo sparo e un muratore che stava andando al lavoro ha avuto la prontezza di caricare il ferito sul furgone e portarlo al Pronto Soccorso dove, però, è deceduto qualche ora dopo.

I motivi sono da ricercare sia nel mondo dello spaccio di stupefacenti che in una questione “d’onore” che ha coinvolto la fidanzata di Metaliu, avvicinata da Adriatik al punto da spaventarsi e parlarne con il suo compagno.

All’assassino carabinieri e pm erano arrivati attraverso un inseguimento virtuale: grazie alle già numerose telecamere di videosorveglianza cittadine, avevano agganciato con le immagini la BMW sulla quale viaggiava Metaliu sia in entrata che in uscita da corso Matteotti nell’esatto momento dell’omicidio. E l’avevano seguita con le altre telecamere fino ad un garage di Isola d’Asti. Qualche accertamento anagrafico e si era arrivati all’assassino che, nel frattempo, si era trasferito a vivere in un alloggio di via Testa ospite di un parente. Sta scontando la condanna definitiva a 18 anni e 4 mesi.

Vivo per miracolo: una notte di percosse, appeso a testa in giù e lasciato cadere dal terzo piano

Un’altra brutta vicenda che ha avuto come protagonisti due stranieri di origine pakistana che vivevano in una traversa di corso Matteotti ha fatto il giro delle cronache nazionali per la sua crudeltà. E’ quella avvenuta a fine 2024 quando un loro giovane connazionale, dopo una notte di terrore e torture, era stato gettato giù dal balcone del terzo piano dell’alloggio astigiano dove era stato sequestrato da Muhammad Naveed ed Abdul Wahab.

Il ragazzo aveva raggiunto l’Italia a piedi, attraverso la cosiddetta “rotta balcanica” e aveva tentato di raggiungere la Francia, senza riuscirci perché fermato a Ventimiglia.

Proprio lì era stato avvicinato dai due connazionali che si erano offerti di aiutarlo, di dargli un luogo in cui dormire e in cui rifocillarsi prima di ritentare il passaggio.

Lo hanno portato nell’alloggio di zona corso Matteotti dove i due finti samaritani lo hanno chiuso in casa, gli hanno rubato tutti i soldi che aveva con sé e che erano stati faticosamente racimolati per il viaggio, gli hanno sottratto il cellulare e lo hanno sottoposto ad un pestaggio brutale per convincerlo a telefonare ai suoi parenti rimasti in patria per farsi mandare altri 15 mila euro come riscatto. Lui si è rifiutato e a quel punto lo hanno portato sul balcone e appeso a testa in giù tenendolo fuori dalla ringhiera. Ad un certo punto hanno mollato la presa e il ragazzo è precipitato sul marciapiede riportando traumi e contusioni così gravi che i medici hanno definito un miracolo la sua sopravvivenza. Ancora oggi porta i segni di quel pestaggio. Naveed e Wahab sono stati condannati a 9 e 10 anni in primo grado. A novembre si terrà il processo di Appello.

Il caporalato del "delivery" e l'aspirante rider scomparso

C’è un altro settore in cui lavora ogni giorno, sotto traccia, una forma di caporalato che tiene sotto controllo molti cittadini pakistani in città. E’ quello delle consegne a domicilio.

Spesso proprio su questi moderni fattorini si concentrano proteste e lamentele (vanno troppo forte nelle zone pedonali, parcheggiano ovunque, passano sui marciapiedi) ma dietro a questo loro lavoro che è uno dei più umili e “pronto all’uso” anche per chi è appena approdato in Italia, ci sono regole severissime e controllo del territorio al pari di quanto accade per le piazze di spaccio o di prostituzione.

E quando si disobbedisce, la punizione è corporale.

Lo sa bene un giovane uomo pakistano che aveva sporto denuncia per quanto gli era capitato. Arrivato da poco nell’Astigiano dopo uno dei viaggi della speranza, aveva cominciato a lavorare per un noto servizio di delivery a domicilio e aveva scelto una zona della città in cui fare le consegne. Dopo pochi giorni era stato avvicinato da un connazionale che gli ha detto che lui, lì, non poteva lavorare. Il ragazzo non si era fatto intimidire e aveva pagato caro il suo rifiuto. Era stato infatti avvicinato di nuovo dallo stesso “capo”, accompagnato da un altro che lo hanno pesantemente picchiato. Prima schiaffi, poi pugni e poi colpi alle gambe con una sbarra di ferro al punto da lasciarlo a terra. Non contenti, quando è uscito dall’ospedale con un referto che parlava di svariati giorni di prognosi, gli hanno telefonato dicendo che se non avesse obbedito all’ordine di andarsene, gli avrebbero dato un’altra lezione.

Di questo ragazzo non si hanno più notizie. Dopo la denuncia, è sparito da Asti.