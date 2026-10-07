Cosa c'è dietro i pestaggi in corso Matteotti

Mentre la città continua a discutere sull'ipotesi di richiedere l'intervento dell'esercito per le strade nelle zone più "calde" della città, due video di pestaggi violenti a distanza di un giorno l’uno dall’altro scoprono il “vaso” della fragile convivenza dell’umanità che abita corso Matteotti. Con spiegazioni diverse.

Il primo che qualche giorno fa è stato ripreso da alcuni passanti ed è diventato virale sui social cittadini, nasconde una situazione più complessa rispetto ad un occasionale scatto di rabbia.

Nasconde il tentativo di un gruppo di stranieri di origini pakistane, di allargare la sua egemonia sulla gestione dei tanti negozi etnici che continuano ad aprire sul corso. Un obiettivo non dichiarato ma fatto comprendere da una serie di atti che portano in quella direzione. E quel pestaggio in strada ne è una conseguenza. Non unica, peraltro e, si teme, non ultima.

Perché di episodi di questo genere ne sono avvenuti all’interno dei market e solo le telecamere di sorveglianza di ogni punto vendita sono i testimoni attendibili di queste che iniziano come aggressioni e diventano risse. I testimoni in carne e ossa molto spesso sono coinvolti (parenti, sodali, dipendenti) oppure sono clienti, stranieri anch’essi, che preferiscono uscire dal negozio o neppure entrarci se vedono che dentro le cose si stanno mettendo male.

Da fonti derivate da procedimenti giudiziari in atto (le singole aggressioni e le singole risse spesso poi sfociano in denunce reciproche che finiscono in Procura), emerge proprio la presenza di un gruppo capeggiato da un leader che, non potendo più intestarsi negozi perché destinatario di misure di sicurezza disposte da Questore o da giudici per precedenti condanne, cerca connazionali “puliti” che facciano da prestanome all’attività.

Portando ad una gestione condivisa, stringendo patti privati, non registrati e con clausole molto aleatorie che portano inevitabilmente, dopo poco tempo, a litigi sulle questioni economiche. E altrettanto spesso, visti i temperamenti in campo, si passa in fretta dalle parole ai fatti che non fanno sconti neppure alle donne di famiglia coinvolte nella gestione dei negozi. I video di sorveglianza contenuti nei fascicoli dei processi già incardinati restituiscono in pieno questo modo violento di risolvere le questioni fra prestanomi e titolari di fatto e la frequenza delle aggressioni.

Una situazione che non può essere relegata ad un generico e rassicurante “se la vedano fra loro” che tanto va di moda, perché l’aumento di questi episodi di pari passo con l’aumento di aperture di negozi etnici (che, va detto, porta anche a frequenti chiusure dopo pochi mesi anche e soprattutto per ragioni igieniche e fiscali), denota una seria scalata al controllo del territorio, in questo caso corso Matteotti, che passa proprio attraverso i tanti punti vendita frequentati da connazionali.

Diventano punti di ritrovo e, come detto, pericolosi. Non più solo all’interno di essi ma ormai anche fuori, in strada, con i pestaggi che avvengono in mezzo al traffico e sui marciapiedi, quindi in luoghi frequentati da tutti dove tutti, di conseguenza, possono correre pericoli. E ancora. Una situazione che non riguarda più solo il primo tratto di corso Matteotti, ma che, come denunciato più volte da residenti e commercianti storici, ha già aggredito anche la prima parte di via Cavour arrivando dalla stazione.

E che è l'ultimo di una serie di episodi più gravi segnati negli ultimi anni.

La Polizia, dal canto suo, ci sta mettendo tutto quello che può in termini di controllo del territorio con ricorrenti e numerosi servizi di controllo a tappeto, ma l’obiettivo di chi vuole avere il corso nelle sue mani è salito ad un altro livello. Anche perché non va dimenticato che molti dei negozi gestiscono il servizio di “money transfer” verso i loro Paesi di origine, con il passaggio di ingenti cifre di denaro.

Il secondo pestaggio, quello di sabato, è nato fra cittadini sudamericani che, da qualche tempo, hanno “colonizzato” un palazzo e il suo cortile, con grigliate, urla e musica alta tutti i giorni. Oltre a fiumi di alcol che scaldano gli animi ed è un attimo passare alle mani. Proprio l’abuso di alcol è alla base di molte aggressioni anche per strada. Alcuni testimoni hanno riferito che, ad ogni ora del giorno, cortili e piazzette più riservate diventano dei "bar all'aperto" con tanto di commessi e commesse dei market che vengono alcolici rifornire i clienti direttamente sulle panchine portando loro borsate di lattine di birra. Un "servizio ai tavolini" un po' particolare.