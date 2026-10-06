I trinciaerba triturano anche i rifiuti abbandonati: strada Valmanera ridotta a una discarica [VIDEO]

I lavori di manutenzione lungo strada Valmanera, alle porte di Asti, si sono trasformati in un brutto autogol per il decoro urbano. Questa mattina gli operatori hanno percorso circa due chilometri con i mezzi trinciaerba — dalla rotonda con via Spandre fino nei pressi dell'Oasi WWF — per sfalciare i fossi a bordo carreggiata. I macchinari hanno però triturato anche la gran quantità di sacchi e rifiuti abbandonati da incivili lungo la carreggiata, riducendo una delle zone più verdi e turistiche della città a una vera e propria discarica a cielo aperto.

Lo spettacolo desolante non è sfuggito ai residenti né ai numerosi turisti in camper diretti verso le strutture ricettive della frazione. Sulla chat del Controllo di Vicinato si sono subito rincorse le proteste e più di una domanda è sorta spontanea: perché chi manovrava i mezzi non si è fermato dopo le prime decine di metri? Non si è accorto della scia di rifiuti lasciata dietro di sé? Ora chi pulirà tutto quel disastro?

L'amministrazione comunale è stata già informata, ma nel pomeriggio il paesaggio lungo la via è rimasto invariato, tra plastica squarciata, lattine, carta e detriti sparsi ovunque. «Possibile che non ci fosse un'alternativa per evitare questo scempio? - si chiede sconfortato il titolare di un'attività della zona - Magari bisognerebbe tagliare l'erba avendo qualcuno che sposta o raccoglie i rifiuti prima che siano triturati. Sappiamo che c'è chi getta regolarmente i sacchi dell'immondizia dai finestrini dell'auto, ma noi più che segnalare il problema non possiamo fare molto. Sembra quasi che si pretenda che siano i cittadini a fare da vigilanti lungo la strada per impedire gli abbandoni».

Interpellato sulla vicenda, il consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero spiega: «Non ero al corrente dell'accaduto e mi spiace molto, ma domattina mi attiverò subito con l'Asp per capire come intervenire per cercare di ripulire l'area nel minor tempo possibile».