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Cerro Tanaro

Persona investita dal treno, linea ferroviaria per Genova ancora interrotta

Polizia Scientifica e Polfer sul posto per il difficilissimo compito di identificazione della vittima

Daniela Peira

Daniela Peira

06 Ottobre 2026 17:17:06

Persona investita dal treno, linea ferroviaria per Genova ancora interrotta

Un pomeriggio di passione per i viaggiatori in treno della linea che da Torino e Asti conduce ad Alessandria sulla linea per Genova.

Sono ancora al lavoro, infatti, gli specialisti della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica della Questura di Asti per il difficile compito di identificazione della persona che è stata travolta da un treno in piena corsa sulla ferrovia all'altezza di Cerro Tanaro.

Sul posto anche una squadra medica della Croce Verde di Asti, i Vigili del Fuoco del comando del capoluogo e i tecnici RFI in ausilio per le operazioni di salvaguardia della scena del tragico investimento.

I 150 passeggeri che si trovavano sul treno coinvolto nell'incidente sono stati fatti scendere sulla scarpata che costeggia i binari, anche grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco sia di Asti che del distaccamento dei volontari di Nizza e sono stati indirizzati ai bus sostitutivi per proseguire il viaggio. Per consentire loro di raggiungere il culmine della scarpata, sono state utilizzate anche delle scale a terra, per evitare scivolamenti sui binari.

Al momento non è ancora dato a sapere nè il nome, nè il sesso della vittima e neppure se ci si trovi di fronte ad una fatalità o ad un suicidio.

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