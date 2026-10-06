L'uomo che ha sparato la raffica di colpi in centro a Nizza resta in carcere

Un fatto gravissimo, una lunga lista di reati contestati e una dimostrazione di pericolosità sociale che gli hanno valso la custodia cautelare in carcere.

E' questa la decisione del Gip di Alessandria nei confronti di Carlo S., l'uomo di 30 anni, pregiudicato, di Nizza Monferrato, che nella notte fra venerdì e sabato ha seminato il terrore nel centro storico di Nizza. In stato di totale alterazione, dovuta ad alcol o consumo di stupefacenti (non è ancora stato reso noto), l'uomo ha dapprima cercato di accoltellare il cliente di un locale della movida nicese. Operazione che non gli è riuscita solo perché un altro cliente lo ha fermato con uno spray al peperoncino anti aggressione.

Si è allontanato e poco dopo è tornato a bordo di un'auto condotta da un amico e dal finestrino del passeggero ha cominciato a sparare colpi di pistola all'impazzata. Sceso dall'auto, ha dato un forte colpo con il calcio della pistola in faccia ad un ragazzino di 17 anni salvo poi risalire sulla vettura e continuare a sparare in aria.

Non solo il suo arresto da parte dei carabinieri di Nizza è stato convalidato, ma il Gip ha anche deciso che deve restare in carcere. L'amico, quello alla guida dell'auto, che è indagato per concorso, ha invece ottenuto gli arresti domiciliari e dovrà indossare il braccialetto elettronico per verificare che non lasci mai la sua abitazione.