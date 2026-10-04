Detenuto salvato in extremis dal suicidio

Una scena da film se non si fosse trattato di un momento tremendamente reale e drammatico. Un agente penitenziario in servizio al reparto infermeria del carcere di Asti, facendo il solito controllo, si è accorto che un detenuto straniero aveva tentato il suicidio mediante impiccagione. E ci stava riuscendo se l'agente non si fosse precipitato verso di lui e, mentre dava l'allarme, lo ha afferrato e tenuto sollevato per evitare che il nodo soffocasse l'uomo. E' rimasto così, tenendo tutto il peso su di sè, fino all'arrivo dei colleghi e del personale sanitario.

Il tempestivo intervento ha consentito di salvare la vita del detenuto, successivamente sottoposto alle cure e agli accertamenti del medico di turno.

«Quello di Asti è un intervento che merita di essere riconosciuto e valorizzato – dichiara Chiara Leo Beneduci, Segretario Generale dell’OSAPP – Ancora una volta, grazie alla costante attenzione e alla professionalità della Polizia Penitenziaria, è stata evitata una tragedia. E tutto questo nonostante le gravissime carenze di organico con cui gli agenti sono costretti a lavorare ogni giorno. L’Amministrazione penitenziaria sappia riconoscere concretamente il valore di questi interventi. Quando un agente salva una vita, non sta semplicemente facendo il proprio lavoro: sta dimostrando quanto siano indispensabili professionalità, presenza e attenzione all’interno delle carceri».

Questo caso fa tornare dolorosamente alla mente la morte in carcere di Christian Guercio, avvenuta ad inizio gennaio, sempre nella sezione circondariale della Casa di Reclusione di Asti. In quel caso, però, quando il personale si è accorto del suo gesto, era troppo tardi per salvargli la vita.

Quello dei suicidi e dei tentati suicidi in carcere sono un tema sempre scottante e sono stati ampiamente discussi anche dagli avvocati delle Camere Penali italiane che la scorsa settimana si sono astenuti dalle udienze anche per le condizioni di detenzione italiane.