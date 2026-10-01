Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Sindacato

La Cisl sul caporalato: «Serve urgentemente un tavolo comune per combatterlo»

Il commento del segretario Stefano Calella sull'operazione dei carabinieri fra Grazzano Badoglio e Castelletto Merli.

Daniela Peira

Daniela Peira

01 Ottobre 2026 17:48:14

La Cisl sul caporalato: «Serve urgentemente un tavolo comune per combatterlo»

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Segretario FAI CISL di Alessandria e Asti Stefano Calella.
«A nome della FAI CISL, esprimo un vivo ringraziamento e i più sentiti complimenti ai carabinieri della Stazione di Moncalvo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Asti per la brillante operazione condotta tra Grazzano Badoglio e Castelletto Merli. Questo ennesimo e allarmante episodio di caporalato e grave sfruttamento nei campi del Basso Monferrato — con lavoratori pagati poco più di 2 euro l'ora, privai dei documenti e costretti a vivere nel degrado — dimostra che la guardia non va abbassata. Lo sfruttamento e il lavoro nero non soltanto calpestano la dignità umana e la sicurezza dei lavoratori, ma danneggiano pesantemente le tante aziende agricole sane del nostro territorio. Per contrastare in modo sistemico questa piaga, chiediamo con urgenza alla Prefettura la convocazione di un tavolo specifico e permanente con tutte le parti sociali, le istituzioni e gli organi di controllo, affinché si rafforzino la prevenzione e la tutela del lavoro agricolo di qualità.»

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133