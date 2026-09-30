Camioncino con cisterna di gasolio va a fuoco al Consorzio Agrario: colonna di fumo nera

Si è vista in tutta la città l'alta colonna di fumo nero che si levava da una traversa di corso Alessandria. Per la precisione, dalla strada che conduce alla frazione Castiglione, dove, sul piazzale del Consorzio Agrario è andato a fuoco un camioncino con annessa cisterna per il gasolio.

Non è dato a sapere se fosse lì per caricare o scaricare il carburante, ma per fortuna le operazioni di travaso non erano ancora iniziate quando si sono originate le fiamme nella motrice del camioncino. In pochi istanti tutto il mezzo è stato avvolto dall'incendio e solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato sia una eventuale esplosione che la dispersione al suolo e nell'atmosfera del gasolio. La cisterna, infatti, è rimasta intatta con il suo contenuto.

Il camioncino, invece, è andato completamente distrutto. Nessun ferito ma molti disagi per il traffico perché, per precauzione, è stato chiuso l'imbocco alla tangenziale per non rischiare di far passare gli automobilisti in mezzo al fumo nero e denso. L'autostrada è rimasta aperta ma sono state apposte numerose segnalazioni della presenza della nube.

Sempre i Vigili del fuoco di Asti, questa mattina, sono intervenuti a Castagnole Lanze dove i bambini delle scuole elementari hanno fatto un'uscita anticipata fuori programma. Infatti, verso mezzogiorno, nelle aule si è sentito forte l'odore di gas. Le classi sono state fatte evacuare e i genitori allertati per venire a recuperare i piccoli. Alla fine si è scoperto che la fuga era dovuta ad alcune riparazioni della linea del gas e la fuga era sotto controllo dei tecnici.