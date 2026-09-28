Va a fuoco una vigna, intervento dell'elicottero dei Vigili del fuoco e squadre AIB

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Fontanile
28 Settembre 2026 19:50:17
E' stata una domenica molto impegnativa per i Vigili del Fuoco e le squadre Aib (associazione incendi boschivi) di Montabone Bubbio, Mombaldone e Vesime.
A tenerli lì per ore è stato un vasto incendio che si è sviluppato in un vigneto al limitare di un bosco confinante, con il rischio di estendere ancora ulteriormente il fronte delle fiamme. Con la siccità persistente che non accenna a diminuire e senza piogge all'orizzonte, anche se si è alla fine di settembre, in un periodo che normalmente non pone problemi di incendi, quest'anno l'allarme è ancora alto.
Per tenere l'incendio sotto controllo è intervenuto anche un elicottero regionale.
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