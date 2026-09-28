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Asti

Pestaggio brutale in corso Matteotti, indagini in corso [VIDEO]

In cinque contro uno. La violenza ripresa con il cellulare e girata sui social della città

Daniela Peira

Daniela Peira

28 Settembre 2026 14:51:00

Pestaggio brutale in corso Matteotti, indagini in corso

Le immagini del violento pestaggio in corso Matteotti sono finite prima sui social che sulla scrivania del pm di turno. Qualcuno ha ripreso tutta la scena con un cellulare e l'ha pubblicata sui gruppi cittadini dove ognuno vi ha fatto pasteggiare la sua sete di giustizialismo. Un'operazione socialmente "pericolosa" in tempi di campagna elettorale a tutti i livelli che ha fatto diventare virale il video.

Si vede un gruppo di stranieri, probabilmente di origine pakistana, che si avventano su un ragazzo e lo picchiano a più riprese, di giorni, in mezzo alla strada, incuranti dei tanti testimoni presenti, compreso quello che ha ripreso tutto.

Qualcuno ha anche pensato di avvertire le forze dell'ordine e sul pestaggio sta indagando la Polizia astigiana. Che non lascia trapelare alcuna informazione.

Il ragazzo pestato, nonostante contusioni varie, non ha subito danni gravi.

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