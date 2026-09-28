Pestaggio brutale in corso Matteotti, indagini in corso [VIDEO]

Le immagini del violento pestaggio in corso Matteotti sono finite prima sui social che sulla scrivania del pm di turno. Qualcuno ha ripreso tutta la scena con un cellulare e l'ha pubblicata sui gruppi cittadini dove ognuno vi ha fatto pasteggiare la sua sete di giustizialismo. Un'operazione socialmente "pericolosa" in tempi di campagna elettorale a tutti i livelli che ha fatto diventare virale il video.

Si vede un gruppo di stranieri, probabilmente di origine pakistana, che si avventano su un ragazzo e lo picchiano a più riprese, di giorni, in mezzo alla strada, incuranti dei tanti testimoni presenti, compreso quello che ha ripreso tutto.

Qualcuno ha anche pensato di avvertire le forze dell'ordine e sul pestaggio sta indagando la Polizia astigiana. Che non lascia trapelare alcuna informazione.

Il ragazzo pestato, nonostante contusioni varie, non ha subito danni gravi.