Perde il controllo della guida e si capotta alla rotonda provocando una carambola di auto

Non è ancora chiara la causa dell'incidente che nel pomeriggio di oggi ha provocato la chiusura del traffico per circa un'ora all'altezza della rotonda che, da Asti, conduce, in salita, al centro di Castagnole Lanze.

E' lì che un automobilista straniero, su un'auto a noleggio, ha perso il controllo della guida; arrivava da Asti ma, arrivato alla rotonda, l'ha letteralmente saltata, senza neppure frenare. La sua auto ha prima incidentato una vettura parcheggiata, poi ha tamponato un van sulla quale viaggiava una famiglia olandese ospite di un B&B della zona che, a sua volta, ha carambolato contro il furgoncino di un artigiano, parcheggiato a bordo strada.

L'auto a noleggio si è poi fermata capottandosi in strada, probabilmente per l'alta velocità con la quale è arrivata alla rotonda.

Il suo conducente è rimasto incastrato a testa all'ingiù dentro l'abitacolo e sono stati i Vigili del Fuoco a liberarlo per affidarlo agli operatori del 118 che nel frattempo erano stati allertati. Per fortuna nessun ferito grave, neppure l'automobilista che ha provocato l'incidente il quale, dopo essere stato medicato sul posto, ha rifiutato il ricovero.

A rilevare l'incidente una pattuglia di Polizia Stradale.