Matilde Vitillo, scontro con un trattore durante l’allenamento

Una giornata da dimenticare fortunatamente senza conseguenze gravi per la ciclista astigiana Matilde Vitillo.

L'atleta è stata vittima di un incidente mentre si allenava ed è stata colpita da un trattore. Caduta al suolo in stato confusionale, la protagonista di tante imprese internazionali è poi stata trasportata al “Cardinal Massaia” di Asti, dove la Tac e gli esami radiografici hanno evidenziato un trauma cranico e fratture alla mano sinistra, escludendo fortunatamente danni peggiori.

Nella notte la Vitillo è stata sottoposta ad intervento chirurgicol per ridurre l’esteso ematoma alla mano: tutto perfettamente riuscito.