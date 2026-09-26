Matilde Vitillo, scontro con un trattore durante l’allenamento

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Incidente
26 Settembre 2026 19:15:00
La ciclista astigiana Matilde Vitillo
Una giornata da dimenticare fortunatamente senza conseguenze gravi per la ciclista astigiana Matilde Vitillo.
L'atleta è stata vittima di un incidente mentre si allenava ed è stata colpita da un trattore. Caduta al suolo in stato confusionale, la protagonista di tante imprese internazionali è poi stata trasportata al “Cardinal Massaia” di Asti, dove la Tac e gli esami radiografici hanno evidenziato un trauma cranico e fratture alla mano sinistra, escludendo fortunatamente danni peggiori.
Nella notte la Vitillo è stata sottoposta ad intervento chirurgicol per ridurre l’esteso ematoma alla mano: tutto perfettamente riuscito.
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