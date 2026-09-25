In poche ore 18 multe a chi andava in monopattino senza casco nè assicurazione e chi in bici elettrica sui marciapiedi

Giro di vite su chi si muove in città in monopattino. E’ quello attuato dalla Polizia Municipale di Asti questa mattina con un servizio straordinario di controllo. La chiamano micromobilità, viste le ridottissime dimensioni del mezzo che viene usato per spostarsi in città, ma resta un veicolo a tutti gli effetti che impone rispetto del codice stradale, assicurazione, targa e dispositivi di sicurezza del conducente.

Una squadra di otto agenti della Polizia Municipale, con un ufficio mobile che ha consentito di fare controlli e verbali in tempo reale, si sono concentrati in piazza Marconi e nella zona del Movicentro.

Con loro anche un cane antidroga che ha consentito di trovare dello stupefacente addosso ad uno dei “monopattinisti” controllati. In tutto sono state 18 le multe elevate e le principali violazioni hanno riguardato mancanza della copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco e circolazione delle biciclette (anche loro, soprattutto quelle elettriche, sono state controllate) che viaggiavano sul marciapiede invece che sulla carreggiata.

Non sarà un controllo a spot, assicurano il sindaco Rasero e l’assessore Luigi Giacomini nel congratularsi con gli agenti impegnati nel servizio, perché l’obiettivo è quello di un’attività puntuale e costante sia per sanzionare chi non adempie alle regole e sia per promuovere maggiore sicurezza da parte di tutti gli utenti della strada.