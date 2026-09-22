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Polizia di Stato

Commerciante astigiano ricettava gioielli e preziosi rubati nelle case: arrestato con altri due

Finalizzata un'indagine della Squadra Mobile durata oltre un anno

Daniela Peira

Daniela Peira

22 Settembre 2026 13:00:38

Commerciante astigiano ricettava gioielli e preziosi rubati nelle case: arrestato con altri due

Un anno abbondante di indagine e, nei giorni, scorsi la sua finalizzazione con tre arresti e un ingente sequestro.

E' quella condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Asti che, su coordinamento della Procura della Repubblica, ha arrestato tre persone gravemente indiziate di ricettazione e riciclaggio di oggetti preziosi di provenienza illecita.

Partita dai furti di ori e preziosi commessi nelle abitazioni dell'Astigiano ma anche di numerose città del Nord Italia. I gioielli venvano poi "ritirati" da un commerciante astigiano (questa l'accusa a suo carico) che riceveva nella sua attività astigiana numerosi cittadini stranieri, provenienti da diverse località del Piemonte, che consegnavano gli oggetti di sospetta provenienza illecita.

I gioielli, una volta acquistati dal commerciante astigiano, sarebbero poi stati a loro volta rivenduti a ditte specializzate nell'Alessandrino, uno deprincipali centri nazionali e internazionali per la lavorazione dell'oro e dell'alta gioielleria.

Per arrivare alla ricostruzione di questo flusso, gli investigatori della Mobile hanno lavorato attraverso intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamenti insieme a perquisizioni che hanno portato al sequestro di gioielli e preziosi oltre a contanti per circa 23 mila euro. A casa di uno degli arrestati trovati anche 700 grammi di sostanza stupefacente. Oltre ai tre arresti, altre sei persone sono state iscritte al registro degli indagati.

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