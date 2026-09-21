Auto fuoristrada, il primo ad intervenire è il direttore della Croce Rossa, fuori servizio [VIDEO]

Un modo sicuramente indimenticabile per il primo incontro fra il nuovo direttore sanitario della Croce Rossa di Asti e i volontari di Villafranca che ancora non l'avevano conosciuto di persona.

Lo hanno trovato, poco fa, "infilato" nell'abitacolo di un'auto finita coinvolta in un incidente avvenuto poco prima del casello Asti Ovest, corsia sud verso il capoluogo.

«Stavo venendo ad Asti, in auto - racconta Amarildo Hila, il direttore sanitario - quando 5 o 6 auto davanti a me si è verificato l'incidente. Una vettura, forse a causa di un sorpasso finito male, è andata a sbattere contro il guard rail e poi si è capottata. Sono subito sceso e, per fortuna, avevo con me la borsa medica con ciò che serve per un primo soccorso. Sono corso verso la vettura, ho sfondato a calci il vetro dell'abitacolo per arrivare al conducente evidentemente ferito e non in grado di muoversi».

Il dottor Hila ha subito preso i parametri vitali dell'uomo, ha tamponato il trauma cranico in atto e ha immobilizzato la gamba destra che presentava una frattura alla tibia. Tutto questo dando indicazioni alla Centrale Operativa del 118 per il soccorso.

«Sul posto è atterrato un'eliambulanza del Cto che ha preso in carico il paziente. La frattura della tibia può portare a gravi conseguenze ed è stato giusto portarlo in un centro specializzato. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza medicalizzata della Croce Rossa di Villafranca che ha fatto così, in una situazione di assoluta emergenza, la conoscenza del suo nuovo direttore sanitario».

Nonostante il pronto intervento e la preparazione professionale del dottor Hila, lui stesso ammette che si è trattato di una situazione tremenda anche per un medico.