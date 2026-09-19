Quei cassonetti sulla statale... così comodi per abbandonarci i rifiuti

Era stato uno dei motivi per i quali, poco per volta, la raccolta differenziata era stato trasformata, in tutto l'Astigiano ma non solo, in porta a porta. I cassonetti stradali dei rifiuti si sono dimostrati incapaci di contenere l'inciviltà delle persone che, oltre a non separare i rifiuti secondo la loro composizione, non si facevano problemi ad abbandonare sacchi e ingombranti ai piedi dei cassonetti. A volta senza neppure fare lo sforza di aprirli per vedere se dentro ci stava ancora qualcosa.

Un copione che si sta ripetendo alla frazione Meridiana di Settime, borgo di case e negozi diviso fra Comune di Asti e Settime, tagliato dalla statale di grande percorrenza.

Il problema sono i cassonetti in uso ai commercianti e quelli per la raccolta di indumenti usati. Che, di per sè, sono funzionali e utili, ma sono diventati ricettacolo di tutto quello che residenti in mezza provincia ritiene di volersi disfare.

La protesta dei residenti sta tutta qua: «Ogni giorno sono decine le persone che si fermano e lasciano qualcosa ai piedi dei cassonetti. Possono essere sacchetti dell'immondizia contenenti rifiuti di casa, indumenti, scarpe ma abbiamo visto anche altro come scarpiere, scarti di lavorazioni edili, un televisore, secchielli di plastica rotti, giocattoli. Insomma, una piccola discarica a cielo aperto».

Situazione segnalata più volte alle autorità ma mai risolta. Ma c'è soluzione?

«Basterebbe spostare i cassonetti degli indumenti usati Humana in un'altra area - suggeriscono alcuni residenti - dove è sistemata una telecamera di sorveglianza sistemata dal Comune di Settime, per dissuadere dagli abbandoni impropri. I cassonetti dei commercianti potrebbero invece essere si cassonetti degli indumenti usati Humana in un'altra area, dove è sistemata una telecamera di sorveglianza sistematastemati vicino ai negozi ma in un punto non così facilmente raggiungibile dalla strada».