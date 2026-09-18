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Viabilità e inciviltà

Riprende la scuola e le ambulanze della Croce Verde non possono uscire dalla sede

Un malcostume che non trova soluzione. Negli orari di entrata ed uscita degli studenti, le auto vengono parcheggiate davanti ai cancelli di corso Genova

Daniela Peira

Daniela Peira

18 Settembre 2026 19:15:13

Riprende la scuola e le ambulanze della Croce Verde non possono uscire dalla sede

Un malcostume che riprende appena riparte l'anno scolastico. E' quella di chi va a prendere gli alunni alle scuole vicino a corso Genova e non hanno alcun rispetto per il parcheggio. Soprattutto, non hanno rispetto dell'uscita delle ambulanze in sirena dalla sede della Croce Verde di corso Genova.

Un problema che più volte è stato sollevato dalla dirigenza della Croce Verde e dai volontari del 118 che, in emergenza, spesso si vedono bloccati da auto che, candidamente, parcheggiano davanti al cancello di uscita. E dire che è segnalato con paline verticali e con un largo tratto di pittura rossa sulla pista ciclabile e sul marciapiede proprio ad indicare il divieto   di sosta, eppure, ogni giorno, volontari e personale devono bloccare l'intervento in emergenza perché trovano qualcuno seduto in auto ad aspettare il figlio o il nipote. Quando va bene. Perché altre volte l'auto viene parcheggiata e abbandonata.

Nella giornata di ieri è accaduto e in quella di oggi, invece, il parcheggio selvaggio è avvenuto qualche metro più avanti dell'uscita ambulanze ma ha bloccato ugualmente il servizio di emergenza perché l'auto "spuntava" sulla carreggiata e il bus di linea non passava, fermando tutto il traffico in attesa dell'arrivo dell'automobilista.

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