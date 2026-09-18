Riprende la scuola e le ambulanze della Croce Verde non possono uscire dalla sede

Un malcostume che riprende appena riparte l'anno scolastico. E' quella di chi va a prendere gli alunni alle scuole vicino a corso Genova e non hanno alcun rispetto per il parcheggio. Soprattutto, non hanno rispetto dell'uscita delle ambulanze in sirena dalla sede della Croce Verde di corso Genova.

Un problema che più volte è stato sollevato dalla dirigenza della Croce Verde e dai volontari del 118 che, in emergenza, spesso si vedono bloccati da auto che, candidamente, parcheggiano davanti al cancello di uscita. E dire che è segnalato con paline verticali e con un largo tratto di pittura rossa sulla pista ciclabile e sul marciapiede proprio ad indicare il divieto di sosta, eppure, ogni giorno, volontari e personale devono bloccare l'intervento in emergenza perché trovano qualcuno seduto in auto ad aspettare il figlio o il nipote. Quando va bene. Perché altre volte l'auto viene parcheggiata e abbandonata.

Nella giornata di ieri è accaduto e in quella di oggi, invece, il parcheggio selvaggio è avvenuto qualche metro più avanti dell'uscita ambulanze ma ha bloccato ugualmente il servizio di emergenza perché l'auto "spuntava" sulla carreggiata e il bus di linea non passava, fermando tutto il traffico in attesa dell'arrivo dell'automobilista.