Altra chiusura di un bar per sette giorni: troppi pregiudicati ai tavolini

Senza sosta i controlli della Questura di Asti per il rispetto delle norme che riguardano le licenze a bar e circoli privati.

In meno di una settimana è stato chiuso un bar in corso Alba, è stata elevata una ingente multa ad un circolo privato e, per ultimo, un altro provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni in un bar di corso Torino.

A portare a questa decisione, è stato il resoconto di numerosi controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine nel corso del tempo e ad ognuno di essi è emerso che il bar era frequentato costantemente da persone pluripregiudicati per reati contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, lo spaccio di stupefacenti e violazione delle leggi sulle armi.

Così come all’ultimo controllo dove si è aggiunta anche la presenza di uno straniero, irregolare sul territorio italiano e pluripregiudicato a carico del quale pendeva un ordine di cattura. E’ stato arrestato nell’immediatezza e accompagnato in carcere.

A pesare sul provvedimento firmato dal Questore, anche la mancanza di “reale collaborazione” del titolare del locale pubblico che, aggiunta all’abituale ritrovo di soggetti pericolosi, ha costituito un pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica. In particolare per i residenti e i frequentatori delle aeree limitrofe.

(Foto di repertorio)