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Questura di Asti

Multa a circolo privato: faceva entrare anche "non soci" e ha organizzato festa senza sicurezza antincendio

Soprattutto la seconda violazione riporta al rischio di gravissimi fatti come Crans Montana

Daniela Peira

Daniela Peira

17 Settembre 2026 17:10:54

Multa a circolo privato: faceva entrare anche "non soci" e ha organizzato festa senza sicurezza antincendio

Un altro circolo privato riportato all'ordine in fatto di rispetto delle normative che ne regolano la gestione.

Durante un controllo della Squadra amministrativa della Questura di Asti, nei giorni scorsi, un circolo privato ha fatto emergere numerose e gravi irregolarità con un "conto finale" di circa 5 mila euro di multa.

Diverse le violazioni registrate, prima fra tutte quella che molto spesso si incontra in questi locali: la somministrazione di alimenti e bevande a persone che non sono associate.

E poi quelle riguardanti al sicurezza pubblica e l'incolumità degli avventori. E' stato infatti accertato che era stata organizzata una serata musicale senza le autorizzazioni previste dalla legge, senza cartelli di divieto di fumo e con estintori la cui revisione era scaduta. 

«Tali carenze e omissioni - scrive in una nota la Questura - esponevano a rischi concreti l'incolumità delle persone presenti, compromettendo la capacità di risposta tempestiva di fronte a un'eventuale situazione di emergenza. Queste ispezioni servono ad assicurare il rispetto delle norme anche in considerazione dei recenti fatti di cronaca internazionale».

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