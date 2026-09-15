Sorpassa i carabinieri sulla linea continua, lo fermano per fargli la multa e lo trovano con la cocaina

Un arresto del tutto imprevisto quello fatto da una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Villanova nello scorso fine settimana durante un controllo del territorio.

La pattuglia stava andando da San Damiano verso Villafranca quando, su un tratto di strada in cui era vietato sorpassare, con la linea continua fra le carreggiate, si è vista invece superare da un'auto guidata da un giovane uomo.

I militari si sono messi al suo inseguimento per fermare il conducente, identificarlo e con l'idea di fargli una multa per la grave trasgressione al codice della strada.

Lui ha tirato dritto per la sua strada ma quando si è accorto di essere seguito dai carabinieri si è fatto da parte e si è fermato.

I militari gli hanno chiesto, per prima cosa, i documenti personali e dell'auto che si trovavano nel cassetto sotto il cruscotto.

Appena ha aperto lo sportellino, è caduto il pacchettino incellophanato che conteneva circa 8 grammi di cocaina.

L'attenzione dei carabinieri, dunque, si è naturalmente spostata sullo stupefacente e il giovane albanese, senza fissa dimora, è stato arrestato. Due giorni dopo, alla convalida, il suo legale, l'avvocato Caranzano, ha chiesto ed ottenuto per lui il processo per direttissima nel corso del quale ha patteggiato 6 mesi di condanna e il ritorno in libertà.