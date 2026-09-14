Strada chiusa per il ribaltamento di un trattore

Strada chiusa sulla provinciale nel tratto fra Montiglio Monferrato e Scandeluzza all'altezza del grande allevamento di maiali a causa di un complicato recupero.

E' quello che la ditta Morellato sta compiendo di un trattore di grossa cilindrata il quale, per motivi ancora ignoti, è finito giù dalla scarpata. Stava trasportando un grande rimorchio carico e questo particolare rende ancora più difficile riportare il mezzo agricolo in strada.