Strada chiusa per il ribaltamento di un trattore

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Fra Montiglio Monferrato e Scandeluzza
14 Settembre 2026 18:18:23
Strada chiusa sulla provinciale nel tratto fra Montiglio Monferrato e Scandeluzza all'altezza del grande allevamento di maiali a causa di un complicato recupero.
E' quello che la ditta Morellato sta compiendo di un trattore di grossa cilindrata il quale, per motivi ancora ignoti, è finito giù dalla scarpata. Stava trasportando un grande rimorchio carico e questo particolare rende ancora più difficile riportare il mezzo agricolo in strada.
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