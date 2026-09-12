Condannato a 10 anni Artur, il re dei pusher: gli sequestrarono 22 kg di cocaina

Con la condanna a 10 anni e 15 giorni in abbreviato (e dunque con lo sconto di un terzo della pena finale prevista) si è chiusa in aula di giustizia l’operazione dei carabinieri di Asti che ad aprile aveva portato al maxi sequestro di 22 chilogrammi di cocaina e ad un vero e proprio arsenale.

Al centro della vicenda un cittadino albanese, Artur Hysenaj, 47 anni, che era seguito da tempo dagli investigatori i quali nutrivano su di lui fortissimi sospetti di comportamenti illeciti. Soprattutto per quanto riguardava il mondo dello spaccio in città.

E il lavoro certosino aveva portato i suoi frutti, con l’arresto dell’uomo e il sequestro dei chili di cocaina dai quali si sarebbero potute ricavare oltre 70 mila dosi al minuto per un incasso di circa 4 milioni di euro. Anche il sequestro delle numerose armi aveva avuto come felice epilogo il fatto di averle tolte dalla circolazione e dunque dal rischio di utilizzo.

La prima casa in cui i carabinieri avevano cercato la droga è stata quella in cui vive abitualmente, in via Vayra ad Asti. Qui era già stata trovata un po’ di sostanza stupefacente ma in modica quantità. Ma, allo stesso tempo, sono state trovate tre pistole: una nell’alloggio, una nel garage e la terza a bordo dell’auto che usava l’albanese.

E’ stato il blitz nella seconda casa di cui poteva disporre, in via Pallio, che ha consentito di rinvenire il grosso della cocaina di cui era in possesso. E altre due armi clandestine fra le quali una pistola, provento di furto, con matricola abrasa, un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni comprese alcune da guerra.

Nei giorni scorsi il processo in rito abbreviato con la pesante condanna cui si aggiunge una multa che sfiora i 70 mila euro. L’imputato resta in carcere.