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Lutto

E' di Roatto il cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Valprato Soana

La moglie, non vedendolo rientrare, aveva dato l'allarme

Daniela Peira

Daniela Peira

12 Settembre 2026 14:20:42

E' di Roatto il cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Valprato Soana

E' stato probabilmente un grave malore a provocare la morte nei boschi di un uomo di 72 anni il cui corpo senza vita è stato trovato ieri a Valprato Soana, ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L'uomo è astigiano, residente a Roatto e nella casa di montagna lo attendevano la moglie e un figlio. Sono stati loro a dare l'allarme, considerato anche che il cercatore di funghi era cardiopatico e lo stesso figlio si è unito alle squadre di ricerche, ieri sera. Proprio lui, per triste destino, ha trovato il corpo senza vita del padre. Per lui non c'era più nulla da fare e i soccorritori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Complesso il recupero della salma avvenuta ad opera del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Hanno lavoro sul posto anche i vigili del fuoco con le squadre di Ivrea, Torino Centrale e Rivarolo Canavese mentre gli accertamenti  sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Ronco Canavese, insieme al soccorso alpino della guardia di finanza della stazione di Bardonecchia 

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