E' di Roatto il cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Valprato Soana

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Lutto
12 Settembre 2026 14:20:42
E' stato probabilmente un grave malore a provocare la morte nei boschi di un uomo di 72 anni il cui corpo senza vita è stato trovato ieri a Valprato Soana, ai piedi del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
L'uomo è astigiano, residente a Roatto e nella casa di montagna lo attendevano la moglie e un figlio. Sono stati loro a dare l'allarme, considerato anche che il cercatore di funghi era cardiopatico e lo stesso figlio si è unito alle squadre di ricerche, ieri sera. Proprio lui, per triste destino, ha trovato il corpo senza vita del padre. Per lui non c'era più nulla da fare e i soccorritori del 118 intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Complesso il recupero della salma avvenuta ad opera del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Hanno lavoro sul posto anche i vigili del fuoco con le squadre di Ivrea, Torino Centrale e Rivarolo Canavese mentre gli accertamenti sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Ronco Canavese, insieme al soccorso alpino della guardia di finanza della stazione di Bardonecchia
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