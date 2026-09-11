Incidente nella notte: gravi danni all'auto che ha investito un cinghiale

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Sessant
11 Settembre 2026 12:06:50
Un gran brutto incontro quello di stamattina fatto da un automobilista sul rettilineo alle porte di Asti, verso Sessant, all'altezza del deposito bus dell'Asp.
Infatti, l'automobilista si è trovato di fronte un cinghiale di grosse dimensioni che ha attraversato improvvisamente la strada, tagliando il passaggio e provocando l'incidente.
Questa mattina sul posto erano ancora presenti tutte e due le vittime: il cinghiale abbattuto, che è stato poi portato via e l'automobile con il muso che riportava evidenti ed ingenti danni.
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