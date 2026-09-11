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Sessant

Incidente nella notte: gravi danni all'auto che ha investito un cinghiale

Stamattina davanti al deposito Asp c'erano ancora i segni

Daniela Peira

Daniela Peira

11 Settembre 2026 12:06:50

Incidente nella notte: gravi danni all'auto che ha investito un cinghiale

Un gran brutto incontro quello di stamattina fatto da un automobilista sul rettilineo alle porte di Asti, verso Sessant, all'altezza del deposito bus dell'Asp.

Infatti, l'automobilista si è trovato di fronte un cinghiale di grosse dimensioni che ha attraversato improvvisamente la strada, tagliando il passaggio e provocando l'incidente.

Questa mattina sul posto erano ancora presenti tutte e due le vittime: il cinghiale abbattuto, che è stato poi portato via e l'automobile con il muso che riportava evidenti ed ingenti danni.

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