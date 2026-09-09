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Asti

Auto dei carabinieri tamponata durante un inseguimento: nessun ferito

E' accaduto in località Canova, alle porte di Asti

Daniela Peira

Daniela Peira

09 Settembre 2026 19:10:52

Auto dei carabinieri tamponata durante un inseguimento: nessun ferito

Pattuglie di Carabinieri e di Polizia Municipale insieme a Canova, alle porte di Asti arrivando da Villafranca. Una compresenza dovuta al fatto che la Polizia sta rilevando un incidente che ha riguardato una gazzella dei Carabinieri, tamponata durante l'inseguimento di una vettura.

Non ci sono ancora particolari sull'incidente, solo la buona notizia dell'assenza di feriti. E che, alla fine, l'auto inseguita (per ora non se ne conosce il motivo) è stata poi fermata e i suoi occupanti identificati.

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