Ragazzini vandalizzano il paese ma accettano la proposta del sindaco: "Se fate lavori di pubblica utilità non vi denuncio"

Una soluzione esemplare che non rovinerà il futuro dei minorenni vandali ma li mette di fronte alle conseguenze di quanto fatto.

E’ quella trovata dal sindaco di Poirino Nicholas Padalino e che ha riguardato anche alcuni ragazzi di Villanova d’Asti.

C’erano alcuni di loro, infatti, nel gruppo di minorenni che nella notte fra sabato e domenica hanno danneggiato arredi pubblici sulle piazze di Poirino e hanno rotto bottiglie di vetro al cimitero lasciando tutti i frantumi a terra.

Non hanno fatto i conti però con la tecnologia. Non quella degli smartphone con i quali sono in grande sintonia, ma con quella delle telecamere di sorveglianza di ultima generazione fatte installare dall’amministrazione comunale. E che, già ad una rapida visione, hanno consentito alla Polizia Locale di individuare i ragazzi che hanno agito a volto scoperto.

Poi la decisione del sindaco che in un appello social si è rivolto direttamente ai ragazzi e li ha invitati ad assumersi le loro responsabilità. Con una opportunità: se entro un giorno lo avessero contattato, avrebbero concordato qualche ora di lavori di pubblica utilità per sdebitarsi. Altrimenti avrebbe proceduto alla denuncia penale. Pochi minuti dopo il sindaco ha ricevuto la telefonata che si aspettava e i ragazzi hanno accettato di lavorare per la comunità in cambio della “non denuncia”.