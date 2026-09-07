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Lutto

Sogno spezzato a Santo Stefano d'Aveto: addio a Stefano Sappracone, promessa dei rally

Tragedia alla Coppa Rally di Zona 2: Stefano Sappracone perde la vita in un'uscita di strada alla prova speciale "Due Valli", la scuderia ALMA Racing esprime profondo cordoglio

Davide Chicarella

Davide Chicarella

07 Settembre 2026 15:41:34

Lutto

Lutto nel panorama motoristico

Il mondo delle corse ha vissuto un tragico fine settimana. Al via della decima edizione della gara organizzata a Santo Stefano d’Aveto, teatro della Coppa Rally di Zona 2, c’era anche Stefano Sappracone. Un ragazzo con una smisurata passione per il motorsport ed i rally, da alcuni anni impegnato in numerosi campionati prestigiosi. Lo dimostrano le diverse partecipazioni avvenute sul sedile di destra nelle serie nazionali e nel Campionato Italiano Junior.

Un sogno spezzato da una tragica notizia che è giunta nella tarda mattinata di una torrida domenica di settembre. Un’uscita di strada avvenuta nei pressi della prova speciale denominata “Due Valli”, si è portata via un appassionato dei rally, ma anche della nostra Scuderia.

"Nel suo ricordo, il direttivo della Scuderia ALMA Racing A.S.D. ed i suoi collaboratori, desiderano portare le più sentite condoglianze alla famiglia in un momento così grande di difficoltà", questo il comunicato del team.

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