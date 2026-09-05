Spaventoso incendio al tetto di una grande casa: 7 famiglie coinvolte

Ancora uno spaventoso incendio ha colpito la comunità di Calliano. Nel pomeriggio di oggi, infatti, numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Asti sono accorsi in paese, nella frazione Perrona per l'incendio di un tetto.

Un tetto molto esteso, che ricopriva una sorta di condominio a due piani in cui sono presenti sette alloggi occupati da altrettante famiglie in affitto.

Le fiamme hanno interessato una vasta parte del tetto tanto che hanno distrutto completamente la copertura di cinque alloggi, provocando lo sgombero delle famiglie e l'interdizione ad uso e accesso alle camere e agli effetti personali sopravvissuti all'incendio. Dichiarato inagibile anche una parte del cortile in comune e non sarà praticabile fino a quando non saranno eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sul posto anche una pattuglia di carabinieri di Calliano e il sindaco del paese.

Lo stesso paese, ad inizio giugno, era già stato colpito da un altro grave incendio: quello che aveva distrutto l'intero magazzino di parco mezzi dell'azienda agricola Toppino ed era costato la vita al patriarca, Valentino, letteralmente caduto nelle fiamme nel tentativo di fuga. Per venti giorni aveva lottato per la vita al Centro Grandi Ustionati del Cto di Torino, ma poi le sue forze avevano ceduto.