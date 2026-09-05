La vittima del frontale di ieri a Sessant è un operaio di 30 anni di Chiusano

Identificato il ragazzo di 30 anni che era alla guida della Mercedes Classe A che ieri sera è deceduto sul colpo in seguito ad un frontale.

E' Davide Pezzuto, da sempre residente in Strada Valcerma di Chiusano con la sua famiglia (padre, madre, un fratello maggiore e una sorella di poco più giovane di lui). Nella vita faceva l'operaio nei cantieri edili, anche in quelli di edilizia acrobatica.

Per lui ieri non c'è stato più nulla da fare; i soccorritori del 118, quando sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso avvenuto a seguito delle gravi lesioni riportate nell'impatto con l'altra autovettura sulla quale viaggiavano madre e figlia, di 60 e 24 anni. La ragazza già dimessa dal Pronto Soccorso, la madre tenuta sotto osservazione ma entrambe con ferite lievi.

L'incidente è avvenuto su un segmento del lungo rettilineo che, all'uscita di Sessant, conduce fino alle porte di Asti, all'altezza dell'agripanetteria. Poche centinaia di metri prima dell'inizio del tratto controllato dai due tutor (uno all'inizio e l'altro alla fine della porzione di strada statale) installati proprio per costringere gli automobilisti a tenere una velocità moderata.

Anche se, al momento, non è chiaro il motivo dell'incidente frontale. Gli agenti della Polizia Municipale stanno terminando l'analisi dei rilievi per capire esattamente dinamica e responsabilità. Le cause potrebbero essere un sorpasso azzardato o una distrazione con invasione di corsia da parte di una delle due auto.

Ma oggi è il momento del dolore più che della spiegazione della dinamica. La notizia della morte di Davide ha raggiunto il paese di Chiusano come un forte schiaffo. Lì la sua è una famiglia storica, conosciuta da tutti e lo zio è anche consigliere comunale. Davide era conosciuto come ragazzo buono, educato, perbene, legato alla sua famiglia e al suo paese, un bravo lavoratore.

La Procura della Repubblica riceverà a breve tutti gli atti del drammatico incidente e poi darà il nullaosta al funerale che si terrà sicuramente a Chiusano la prossima settimana.