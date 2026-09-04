Grave incidente a Sessant: muore un uomo di 30 anni, ferite madre e figlia

Il week end si apre con un drammatico incidente che è avvenuto questa sera intorno alle 20,45 alle porte di Asti, sul rettilineo in frazione Sessant. Da quanto si è appreso finora sarebbe capitato nei pressi della chiesa di San Giuseppe affacciata sulla strada molto trafficata, qualche centinaio di metri prima del tratto monitorato dal tutor.

Secondo le prime informazioni, due auto si sono scontrate frontalmente in modo molto violento. Uno dei conducenti, un uomo di 30 anni, è deceduto nello schianto nonostante il pronto intervento dei soccorritori del 118 che hanno tentato le manovre di rianimazione.

Ferite anche le occupanti dell'altro mezzo, madre e figlia, rispettivamente di 60 e 25 anni, che sono state trasportate all'ospedale di Asti in codice giallo e verde. Dunque prognosi non gravi ma ci sono stati momenti di grande spavento perché le due donne sono rimaste intrappolate nell'abitacolo della loro vetture e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarle.

Questo nuovo incidente mortale conferma quanto sia pericoloso quel tratto di strada che negli anni ha registrato un alto numero di vittime.

(Fotoservizio Billi)