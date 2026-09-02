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Asti

Due ragazzi picchiati davanti ad un bar di corso Alba che viene chiuso dal Questore

Uno degli aggressori è lo stesso gestore del locale pubblico

Daniela Peira

Daniela Peira

02 Settembre 2026 16:50:10

Due ragazzi picchiati davanti ad un bar di corso Alba che viene chiuso dal Questore

Pochi giorni fa l’aggressione a due ragazzi vicino ad un locale pubblico di corso Alba da parte di due uomini adulti, uno dei quali era il gestore.

Un episodio molto grave che è stato denunciato e che ha concluso una serie di accertamenti già fatti dalle forze dell’ordine visto che in passato lo stesso locale era già stato controllato numerose volte perché frequentato da pregiudicati.

Proprio la presenza abituale di persone con problemi con la giustizia rappresenta un pericolo e uno dei requisiti per consentire al Questore di disporne la sospensione dell’attività.

Cosa che è avvenuta.

Questa mattina alcuni agenti hanno notificato il provvedimento di chiusura firmato dal Questore di Asti per prevenire altri episodi sia di aggregazione di persone pregiudicate che di atti di violenza come la recente aggressione.

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