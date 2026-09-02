Lutto nel Borgo San Lazzaro: si è spenta la mamma del fantino Giuseppe Zedde

Sono giorni di intensa preparazione per il Palio di Asti, ma per il Borgo San Lazzaro l’attesa per la corsa di domenica è stata segnata da una dolorosa notizia. È venuta a mancare la mamma di Giuseppe Zedde "Gingillo", fantino, amico e sostenitore da anni dei colori gialloverdi.

La notizia è stata comunicata dal Borgo San Lazzaro, che ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza al fantino e alla sua famiglia, ringraziando anche il mondo del Palio e le istituzioni cittadine per i numerosi messaggi di cordoglio e affetto arrivati in queste ore.

Un momento di grande dolore che si intreccia con l’imminente appuntamento del Palio 2026. Nonostante la perdita, Zedde ha scelto di non rinunciare alla corsa di domenica e sarà in pista per difendere i colori del Borgo San Lazzaro.

«Possa il dolore di questo momento trasformarsi e fortificarsi nel ricordo della persona e della mamma tanto amata e adorata», dichiara il direttivo del Borgo, che ha voluto così accompagnare il fantino in queste ore difficili.

Domenica, il tifo e il sostegno del Borgo saranno rivolti al proprio fantino con un significato ancora più profondo, in segno di vicinanza.

«Possa il nostro tifo arricchire di valore profondo la corsa del Palio 2026 alla quale il nostro Gingillo non rinuncerà, cercando di difendere sempre al meglio i nostri colori. Il Suo Borgo lo accoglierà con affetto, stima e gratitudine cogliendo quelli che sono i sentimenti in assoluto più veri di ognuno di noi» sottolinea ancora il Borgo gialloverde.