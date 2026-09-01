Era già espulso ma restava in Italia: imbarcato direttamente sull'aereo

Da molto tempo era stato disposto a suo carico un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, ma lui continuava a vivere qui in una situazione di irregolarità per quanto riguarda il permesso di soggiorno.

Ad ogni decreto di espulsione, l'uomo ha fatto richiesta di protezione internazionale che però è stata sempre rigettata dalla Commissione Territoriale. All'ultimo rifiuto comunicato all'Ufficio Immigrazione della Questura di Asti, le Volanti lo hanno rintracciato in città e lo hanno accompagnato personalmente alla frontiera dell'aeroporto di Milano Malpensa.

L’Ufficio Immigrazione ha organizzato un servizio di vigilanza e di trasferimento in condizioni di sicurezza presso l’aeroporto di Malpensa per il suo successivo e definitivo rimpatrio nel Paese di origine.