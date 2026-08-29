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Revigliasco

Scoppia bombola di gas: il boato sentito a chilometri di distanza

Intervenuti i Vigili del fuoco di Asti e Villanova

Daniela Peira

Daniela Peira

29 Agosto 2026 15:16:24

Scoppiano due bombole di gas: il boato sentito a chilometri di distanza

Il dato confortante è che non si sono registrati feriti ma l'esplosione ha provocato ingenti danni all'abitazione: é il bilancio dello scoppio avvenuto questa mattina di una bombola del gas in una cascina di Revigliasco.

Nonostante la casa si trovi fuori dal paese, in una zona abitata non lontano dal cimitero, lo scoppio è stato sentito nel concentrico e a chilometri di distanza.

L'arrivo delle squadre di Vigili del Fuoco da Asti e dei volontari di Villanova poi, ha confermato che si era trattato di una cosa molto seria.

Infatti lo scoppio ha provocato il cedimento di una parte della casa con conseguenti valutazioni sull'agibilità e l'abitabilità della stessa.

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