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Lutto

Sgomento e dolore ad Asti per l'improvvisa morte di Francesco "Frank" Molinaro

Il giovane, molto conosciuto che lavorava nella gelateria Ferrara, è deceduto a 34 anni nel sonno. Le esequie si svolgeranno sabato mattina nella chiesa del Don Bosco

Riccardo Santagati

Riccardo Santagati

28 Agosto 2026 16:25:49

Francesco Molinaro

Francesco Molinaro, aveva 34 anni

Aveva compiuto 34 anni pochi giorni fa, ma un malore improvviso, che l’ha colpito nel sonno, gli è stato fatale. È con un sentimento di incredulità e tristezza che ad Asti si è saputo, nelle ultime ore, della morte di Francesco “Frank” Molinaro deceduto mentre stava dormendo, di notte, nella sua abitazione. 

Francesco è un ragazzo molto conosciuto in città perché lavorava alla gelateria Ferrara di piazzale Marconi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Proprio dalla gelateria, dove Frank aveva sempre un sorriso per tutti, sono stati tra i primi ad annunciare la sua morte postando sui social una sua foto. "Ciao Franci. Ti abbiamo amato tanto tanto tanto… Buon viaggio" si legge nel post del locale.

«Era un ragazzo stupendo, gentile ed educato: una bella persona» è invece uno dei tanti messaggi che sono stati pubblicati sui social in suo ricordo appena si è diffusa la drammatica notizia. Quando non era al lavoro, Francesco usciva spesso con i suoi amici alcuni dei quali l'avevano visto appena pochi giorni fa e mai avrebbero immaginato quello che sarebbe accaduto.

Francesco lascia la mamma Caterina e la sorella Serena. Questa sera alle 19 sarà recitato il rosario nella parrocchia di San Giovanni Bosco; sabato il funerale sarà alle ore 10. La salma sarà poi portata al tempio crematorio.

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