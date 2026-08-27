Incidente sul lavoro a Monastero Bormida: muore un operaio di 50 anni

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio a Monastero Bormida. Un uomo di circa 50 anni è morto dopo essere caduto all'interno di un tino, durante un'attività lavorativa.

L'allarme è scattato e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e agli operatori dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Asl.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero dell'operaio dall'interno del vaso vinario. Una volta portato fuori, però, per l'uomo non c'era più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze in cui è avvenuta la caduta. Sul caso stanno lavorando le forze dell'ordine e gli operatori dello Spresal.