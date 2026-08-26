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Decoro

Dopo quello del "dottor Pestasterco" arriva un altro cartello "anti cacche"

In via Bonzanigo non si ferma l'inciviltà dei padroni di cani

Daniela Peira

Daniela Peira

26 Agosto 2026 09:43:10

Dopo quello del "dottor Pestasterco" arriva un altro cartello "anti cacche"

Una battaglia persa per i residenti, i commercianti e anche i semplici passanti delle centralissime vie Bonzanigo e Cotti Ceres. Da anni, ormai, devono convivere con l'inciviltà dei tanti padroni di cani che hanno scambiato le due vie storiche, le uniche ancora pavimentate ad acciottolato della città, per un bagno di lusso dei loro animali a quattro zampe. Senza preoccuparsi minimamente di rimuovere le deiezioni con gli appositi sacchettini.

E così, ancora una volta, un residente ci ha provato, a richiamare il secondo civico dei padroni di cani scrivendo un biglietto: "Questa è via Bonzanico, no via delle mer... Per cui tu, umano (uomo o donna) portati a casa tua le mer...del tuo cane".

Evidentemente frutto di un'esasperazione che l'anno scorso aveva guidato anche un altro cartello, decisamente più raffinato, in cui veniva riprodotta in tutto e per tutto una comunicazione che sembrava arrivare dal Comune di Asti con un goliardico censimento delle deiezioni della via a firma del fantomatico dirigente "Gaudenzio Pestasterco".

Fra rabbia e ironia, però, permane il problema di queste due vie.

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