Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

San Damiano

Controllo straordinario della Polizia

Non solo in città, ma anche in alcune zone della Provincia

Daniela Peira

Daniela Peira

25 Agosto 2026 11:33:00

Controllo straordinario della Polizia

Un controllo straordinario della Polizia di Stato con l'aiuto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino per il rientro della maggior parte dei cittadini in ferie e la ripresa delle attività lavorative.

E' quello che è stato fatto ieri nel corso del quale sono stati impiegati 11 equipaggi che hanno lavorato non solo nel centro della città di Asti ma anche in alcune zone del territorio e, in particolar modo, si sono soffermati nell'area di San Damiano.

Sono state controllate complessivamente 240 persone, 110 autovetture, un negozio  e sono stati effettuati quattro posti di controllo.

Il Questore di Asti, che ha disposto questo primo controllo post ferie, ha annunciato che i servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133