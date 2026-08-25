Un controllo straordinario della Polizia di Stato con l'aiuto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino per il rientro della maggior parte dei cittadini in ferie e la ripresa delle attività lavorative.

E' quello che è stato fatto ieri nel corso del quale sono stati impiegati 11 equipaggi che hanno lavorato non solo nel centro della città di Asti ma anche in alcune zone del territorio e, in particolar modo, si sono soffermati nell'area di San Damiano.

Sono state controllate complessivamente 240 persone, 110 autovetture, un negozio e sono stati effettuati quattro posti di controllo.

Il Questore di Asti, che ha disposto questo primo controllo post ferie, ha annunciato che i servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.