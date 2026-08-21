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Polizia di Stato

Prese quattro ladre che avevano rubato il "cambio di stagione"

Erano state segnalate dalle guardie private mentre rubavano dei vestiti

Daniela Peira

Daniela Peira

21 Agosto 2026 12:52:03

Prese quattro ladre nel negozio che avevano derubato

Avevano provato, in quattro, a portarsi via il "cambio di stagione" in un negozio di Asti (non è stato reso noto quale), ma sono state avvistate dagli agenti di vigilanza privata dell'esercizio commerciale che hanno subito segnalato l'episodio alle centrali operative delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivate le Volanti di turno della Questura di Asti ma nel frattempo le quattro donne si erano allontanate cercando di far perdere le loro tracce e di disfarsi di una parte di quanto rubato nel negozio di abbigliamento, ma non sono state abbastanza svelte perché gli agenti le hanno raggiunte prima.

Portate in Questura, sono state identificate. A loro carico il Questore ha già avviato anche gli ulteriori accertamenti giudiziari per adottare nei loro confronti una misura di prevenzione personale che possono andare dal  ivieto di avvicinamento all'esercizio commerciale al foglio di via dalla città.

 

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