Vasto incendio a Valterza, bruciano 7 ettari di collina

Vigili del fuoco ancora in azione a Valterza, in località Sottoripa dove da qualche ora è in corso un vasto incendio che ha avuto come fronte un'intera collina.

Il vasto appezzamento era prevalentemente lasciato a prato ma presentava anche un noccioleto e altre zone arbustive. Forse un mozzicone di sigaretta acceso è stata la causa dell'innesco delle fiamme che si sono immediatamente allargate e hanno trovato nell'erba secca, alta oltre mezzo metro, un ottimo combustibile.

Sul posto diverse autopompe per cercare di arginare le fiamme, anche il fronte era molto vasto ed era difficile fermare la linea di fuoco che ha divorato gran parte dei 7 ettari di collina che declina verso Castiglione.

A preoccupare è stato l'avvicinamento del fronte del fuoco alle case che si affacciano sull'appezzamento, costringendo i residenti a chiudersi dentro per non respirare il fumo e ad arginare come hanno potuto l'avanzare delle fiamme in attesa dei Vigili del Fuoco.