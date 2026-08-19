Da piazza Alfieri a piazza Roma per ricordare Marco, sabato l'addio

eventi
Asti
19 Agosto 2026 17:50:00
Un modo tutto loro per ricordare il loro amico Marco Farinella che ha perso la vita a 16 anni in seguito al tragico incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla strada per Valgera-Valmaggiore.
Il gruppo di amici formato da Alice Robertazzi, Leonardo e Luca Febbraio, Chiara Sarniola e Martina Calcio ha preparato uno striscione su un grande drappo bianco con la scritta "Marco Vive" e un cuore arancione. Lo hanno portato con un piccolo corteo da piazza Alfieri a piazza Roma, ieri poco dopo la notizia della sua scomparsa all'ospedale di Alessandria e poi lo hanno apposto ai piedi del monumento. Uno dei punti più trafficati della città per non far calare il ricordo sul loro amico.
Intanto è arrivato il nullaosta della Procura per celebrare i funerali del ragazzo. Si svolgeranno alla parrocchia di Santa Caterina. Venerdì sera alle 21 sarà recitato il rosario mentre le esequie si terranno sabato mattina alle 10.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058