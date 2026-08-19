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Da piazza Alfieri a piazza Roma per ricordare Marco, sabato l'addio

Un gruppo di amici ha voluto così rendere omaggio al ragazzo di 16 anni morto in incidente a Valgera. Data e luogo di rosario e funerale

Daniela Peira

Daniela Peira

19 Agosto 2026 17:50:00

Da piazza Alfieri a piazza Roma per ricordare Marco

Un modo tutto loro per ricordare il loro amico Marco Farinella che ha perso la vita a 16 anni in seguito al tragico incidente stradale avvenuto due giorni fa sulla strada per Valgera-Valmaggiore.

Il gruppo di amici formato da Alice Robertazzi, Leonardo e Luca Febbraio, Chiara Sarniola e Martina Calcio ha preparato uno striscione su un grande drappo bianco con la scritta "Marco Vive" e un cuore arancione. Lo hanno portato con un piccolo corteo da piazza Alfieri a piazza Roma, ieri poco dopo la notizia della sua scomparsa all'ospedale di Alessandria e poi lo hanno apposto ai piedi del monumento. Uno dei punti più trafficati della città per non far calare il ricordo sul loro amico.

Intanto è arrivato il nullaosta della Procura per celebrare i funerali del ragazzo. Si svolgeranno alla parrocchia di Santa Caterina. Venerdì sera alle 21 sarà recitato il rosario mentre le esequie si terranno sabato mattina alle 10.

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