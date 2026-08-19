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Lutto

L'Istituto ITIS Artom si stringe intorno alla famiglia di Marco Farinella

Il giovane rimasto coinvolto nel tragico incidente lunedì in località Valgera frequentava l'istituto tecnico

Redazione web

Redazione web

19 Agosto 2026 10:44:08

L'Istituto ITIS Artom si stringe intorno alla famiglia di Marco Farinella

L'Istituto ITIS Artom si stringe intorno alla famiglia Farinella per la perdita del giovane Marco. L'intera comunità scolastica è profondamente colpita dalla tragica e improvvisa scomparsa di Marco Farinella, coinvolto nel drammatico incidente in moto avvenuto lunedì in località Valgera e che gli è costato la vita.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni coinvolto ieri nell’incidente a Valgera

Marco Farinella è mancato nella notte all’ospedale di Alessandria, il giovane era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra la sua moto e un’auto

«La scuola è un luogo di vita, di crescita, di formazione e di sviluppo. Quando un evento così doloroso e inatteso colpisce la nostra comunità, il peso della tristezza è ancora più grande.

Tutti gli operatori della scuola, i docenti, il personale e gli studenti si stringono con sincera commozione attorno alla famiglia di Marco, alla quale rivolgiamo le nostre più sentite e affettuose condoglianze.

Marco, con la sua esuberanza, la sua energia e la sua voglia di vivere, è stato, seppur per un breve periodo, uno dell’Artom. Ha fatto parte della nostra comunità e, proprio per questo, il suo ricordo rimarrà nel tempo.

Ci piace pensare che il passaggio di ciascuno nella nostra scuola lasci una traccia: quella di Marco sarà il ricordo di un giovane che ha portato con sé entusiasmo e vitalità e che continueremo a ricordare negli anni futuri.

Alla famiglia di Marco va il grande abbraccio di tutta la comunità dell’ITIS Artom».

In Piazza Roma è stato installato, dai compagni di classe, uno striscione in memoria del giovane.

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