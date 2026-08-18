Non ce l’ha fatta il ragazzo di 16 anni coinvolto ieri nell’incidente a Valgera

Non ce l’ha fatta Marco Farinella, il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nel violento incidente avvenuto ieri pomeriggio in frazione Valgera, alle porte di Asti. Il decesso è avvenuto nella notte all’ospedale di Alessandria, dove il giovane era stato trasportato in eliambulanza dopo lo scontro frontale tra la moto che stava conducendo e un’automobile.

La conferma ufficiale è arrivata questa mattina da Alessandria. La notizia della morte del ragazzo aveva iniziato a circolare già nella serata di ieri sui social, ma in quel momento non era ancora stata formalizzata la dichiarazione di decesso: in ospedale erano infatti ancora in corso le procedure di accertamento.

Le condizioni di Marco erano apparse subito disperate. L'incidente si era verificato in una delle curve che conducono alla frazione Valgera, dove la moto si è scontrata frontalmente con una vettura condotta da una donna di 55 anni. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato anche un principio di incendio che ha interessato il motore dell’automobile della donna.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale medico, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata della Croce Verde di Asti. I sanitari hanno stabilizzato il sedicenne prima del trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Alessandria. Qui i medici hanno tentato per ore di salvargli la vita, ma nella notte il suo cuore ha smesso di battere.

La conducente dell’automobile è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Asti in codice verde. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i Vigili del fuoco di Asti, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nello spegnimento dell’incendio che aveva interessato la vettura.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città, dove Marco era conosciuto anche per la sua passione per il basket. Frequentava la seconda B dell’istituto Artom e in precedenza aveva studiato alla scuola media Martiri. Era inoltre un giovane atleta della Asd Scuola Basket Asti, che nelle scorse ore ha espresso pubblicamente il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia.

"Di fronte a certe notizie, si rimane senza parole perché nessuna frase sarebbe in grado di alleviare il senso di vuoto e desolazione che si prova", ha scritto la società sportiva, stringendosi alla famiglia di Marco e ricordando il giovane allievo.

Sull’esatta dinamica dell’incidente e sulle eventuali responsabilità sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale. Al momento non è ancora stata fissata la data dei funerali. Restano inoltre da chiarire gli eventuali aspetti legati alla donazione degli organi, sui quali al momento non sono state fornite comunicazioni ufficiali.