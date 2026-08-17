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Aramengo

Albero cade per il forte vento e finisce su una moto e una casa

In frazione Besolo dove ha anche interrotto la circolazione su strada. Intervento dei Vigili del fuoco volontari di Cocconato

Daniela Peira

Daniela Peira

17 Agosto 2026 17:59:47

Albero cade per il forte vento e finisce su una moto e una casa

La pioggia tanto attesa come ormai ci ha abituato il clima spesso porta dei danni dovuti al forte vento e alla furia dei rovesci improvvisi dovuti ai temporali di calore.

E' quanto accaduto ieri sera con il temporale che ha interessato una "striscia" di territorio del Nord Astigiano, Aramengo compreso.

Proprio nel paese ai confini con il Chivassese, in località Besolo, un albero che si trovava a bordo strada è stato abbattuto dal forte vento finendo di traverso sulla carreggiata, sulla casa che si trova dall'altra parte della strada e su una moto che era parcheggiata nelle vicinanze, per fortuna senza il suo proprietario.

La circolazione è stata sospesa per lo stretto tempo necessario ai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Cocconato di intervenire, fare a pezzi il tronco abbattuto e sgomberare la strada per ripristinare la sicurezza sia del passaggio veicolare che degli abitanti della casa interessata dalla caduta dell'albero.

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