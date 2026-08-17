Grave scontro a Valgera fra auto e moto: gravissimo un sedicenne

Gravissimo incidente oggi pomeriggio in frazione Valgera, alle porte di Asti dove un'auto si è scontrata frontalmente con una moto.

Ad avere la peggio è stato il giovane di 16 anni che era a bordo della moto, portato via in eliambulanza con un codice rosso e una prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche a causa dei numerosi traumi riportati. I primi ad intervenire sono stati i soccorritori della Croce Verde di Asti di turno al 118 con un'ambulanza medicalizzata; dopo un rapido esame hanno proceduto ad una prima stabilizzazione in attesa dell'arrivo dell'eliambulanza che ha portato via il ragazzo.

Ferita anche la conducente della vettura, una donna di 55 anni trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Asti in codice verde.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Asti intervenuti per spegnere l'incendio che ha interessato il motore della vettura coinvolta nell'incidente.